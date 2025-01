Le gouvernement du Canada souligne le Mois du patrimoine tamoul

OTTAWA, ON, le 1er janv. 2025 /CNW/ -

Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés tamoules partout au Canada pour souligner le début du Mois du patrimoine tamoul.

Les premières personnes tamoules sont arrivées au Canada en 1983 grâce aux mesures et politiques du gouvernement, lesquelles visaient à aider les gens à fuir le conflit armé qui faisait rage depuis des décennies au Sri Lanka. Voilà donc plus de 40 ans que les communautés tamoules contribuent à construire le Canada que l'on connaît aujourd'hui grâce à leur courage et à leur engagement social. De la sphère politique au domaine de la santé, en passant par l'entrepreneuriat et les arts, les communautés tamoules ne cessent d'enrichir la société par leur excellence et leur résilience.

Pendant que nous soulignons ce mois, nous devons nous rappeler que les personnes d'ascendance tamoule font encore face à de nombreuses barrières systémiques. C'est pourquoi nous avons récemment lancé le tout premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine et la stratégie de lutte contre le racisme pour éliminer ces barrières.

Au cours du mois, j'invite les gens des quatre coins du pays à se joindre aux célébrations et à en apprendre plus sur le patrimoine des communautés tamoules au Canada et ailleurs dans le monde.

Je souhaite un très joyeux Thaï Pongal et un excellent Mois du patrimoine tamoul à toutes les personnes qui les célèbrent!

SOURCE Patrimoine canadien

