Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour le Mois du patrimoine libanais

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le Mois du patrimoine libanais, qui commence aujourd'hui, est l'occasion de célébrer et de réfléchir à la vaste et extraordinaire contribution des Canadiennes et Canadiens d'origine libanaise à notre pays.

L'histoire des centaines de milliers de Canadiennes et Canadiens d'origine libanaise est indissociable de l'histoire de notre pays. Depuis leur arrivée en 1882, ces personnes ont joué un rôle essentiel dans l'édification du Canada que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Elles ont enrichi tous les aspects de notre société, notamment dans les domaines de la recherche universitaire, de la médecine, du théâtre, de l'enseignement, de l'entrepreneuriat, des sports et des sciences.

Tout au long du mois, les Canadiens et Canadiennes peuvent en apprendre davantage sur leurs voisins, collègues et amis libano-canadiens, et ainsi cultiver l'ouverture d'esprit et la compréhension. Si la diversité est un fait, l'inclusion est un choix. Le Mois du patrimoine libanais est l'un des moyens de jeter des ponts entre les communautés et de rendre le Canada encore meilleur et plus inclusif pour tout le monde.

Cette année, le Mois du patrimoine libanais arrive à un moment où la crise au Moyen-Orient s'est étendue au Liban. Nous avons assisté à des pertes de vie inacceptables, dont le meurtre dévastateur de trois Canadiens. Le gouvernement du Canada est profondément troublé par la crise au Liban et renouvelle son appel à un cessez-le-feu et à une désescalade de la situation.

Une fois de plus, j'aimerais souhaiter à toutes et à tous un excellent Mois du patrimoine libanais et encourager toute la population à célébrer cette occasion dans leur communauté.

SOURCE Patrimoine canadien

