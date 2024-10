La ministre Khera fait une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine latino-américain

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je vous souhaite à tous et à toutes un bon Mois du patrimoine latino-américain!

Originaires de plus de 22 pays, les personnes latino-américaines ont contribué à édifier le Canada que l'on connaît aujourd'hui, et elles ne cessent de façonner son avenir.

Les Canadiennes et Canadiens d'origine latino-américaine sont au nombre d'un demi-million et forment des communautés ethnoculturelles très diversifiées. Leur langue maternelle est principalement l'espagnol et le portugais, mais plusieurs langues autochtones, comme le quechua et le guarani, enrichissent leur héritage linguistique. La première vague d'immigration latino-américaine a eu lieu dans les années 1940 et provenait principalement d'Argentine. Aujourd'hui, les personnes d'origine mexicaine forment la plus grande diaspora latino-américaine du pays.

Les Canadiennes et Canadiens d'origine latino-américaine ont apporté de précieuses contributions dans tous les domaines de la société, y compris la recherche, la médecine, les arts, les sciences et la musique. Et cet apport rend le pays plus fort et plus diversifié.

En ce mois d'octobre, il est important de reconnaître qu'encore aujourd'hui, les personnes racisées sont les plus susceptibles de se heurter aux barrières systémiques et aux actes discriminatoires au Canada.

Notre gouvernement prend des mesures vigoureuses pour construire une société plus juste et plus équitable. Récemment, nous avons lancé la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-‍2028 et le tout premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine. Combinées, les initiatives représentent des investissements de plus de 375 millions de dollars afin de combattre le racisme et la haine et de faire en sorte que l'inclusion et la diversité continuent d'être les fondements de notre pays.

Tout au long du mois, des activités, des célébrations et des festivals seront offerts pour souligner l'apport inestimable des communautés latino-américaines. Profitons-en pour découvrir les cultures qui enrichissent le Canada!

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Waleed Saleem, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]