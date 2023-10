Le gouvernement du Canada célèbre le Mois du patrimoine latino-américain

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2023 /CNW/ - C'est le début du Mois du patrimoine latino-américain, une occasion de se rappeler et de célébrer la contribution passée et présente des Canadiennes et Canadiens d'origine latino-américaine.

De 1946 à 1955, on recensait au Canada moins de 2 000 personnes d'origine latino-américaine venant principalement de l'Argentine et du Brésil. Aujourd'hui, la mosaïque canadienne est enrichie par plus d'un demi-million de personnes d'origine latino-américaine qui proviennent des 22 pays d'Amérique latine.

Les Canadiennes et Canadiens d'origine latino-américaine enrichissent les communautés de tout le pays en nous faisant profiter de leurs riches culture, cuisine, musique et traditions. Leur apport considérable à toutes les facettes de la société canadienne -- qu'il s'agisse des affaires, de l'innovation, de l'enseignement, des arts, de la science ou autres -- a grandement rehaussé la résilience de notre pays.

En tant que ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des personnes en situation de handicap, je tiens également à réaffirmer ma détermination à lutter contre les injustices raciale et sociale. Encore aujourd'hui, les personnes racisées sont plus susceptibles d'être victimes de discrimination au Canada. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour lutter contre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes. C'est pourquoi notre gouvernement a choisi d'adopter la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, une démarche pangouvernementale pour combattre le racisme.

Tout au long du mois d'octobre, une multitude de célébrations, d'activités et de festivals seront organisés pour souligner la contribution des communautés latino-américaines à notre pays. J'encourage tous les Canadiennes et Canadiens à y participer et à en apprendre davantage sur la culture et les traditions uniques des communautés latino-américaines.

Joyeux Mois du patrimoine latino-américain!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alisson Lévesque, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected] ; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]