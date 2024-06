Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour marquer le Mois du patrimoine italien

OTTAWA, ON, le 1er juin 2024 /CNW/ - C'est le début du Mois du patrimoine italien. En juin, nous célébrons les personnes d'ascendance italienne, leur patrimoine et leur contribution qui ont favorisé la création de notre pays diversifié, dynamique et inclusif.

En 1881, une communauté italienne d'environ 2 000 personnes vivait au pays. Lors du recensement de 2021, ce sont 1,5 million de personnes qui affirmaient avoir des origines italiennes. On retrouve au Canada l'une des plus grandes diasporas italiennes dans le monde, et celle-ci fait partie intégrante de l'identité canadienne. Aujourd'hui, dans toutes les grandes villes du pays, la population peut profiter des célèbres quartiers appelés « Petite Italie », qui sont devenus de précieux éléments dans nos communautés au fil des générations.

Nous sommes également reconnaissants de la contribution des personnes d'ascendance italienne dans des domaines tels que la gastronomie, la musique, l'entrepreneuriat, l'éducation, les sciences et les sports. Les nombreux centres communautaires et sportifs établis à travers le Canada en sont des exemples.

Souligner le Mois du patrimoine italien, c'est reconnaître l'importance de sauvegarder cette diversité qui fait notre force. À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je vous invite à participer aux activités organisées dans le cadre du Mois du patrimoine italien afin d'en apprendre davantage sur la culture et la contribution des personnes d'ascendance italienne au pays.

Bon Mois du patrimoine italien à tous et à toutes!

SOURCE Patrimoine canadien

