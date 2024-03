Le gouvernement du Canada fait une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine irlandais

OTTAWA, ON, le 1er mars 2024 /CNW/ - Le Mois du patrimoine irlandais débute aujourd'hui. Voilà l'occasion toute désignée de célébrer le riche héritage socioculturel des communautés irlandaises et de leurs descendants.

Les personnes venues au Canada en provenance d'Irlande occupent une place particulière dans l'histoire de notre pays. On estime qu'aujourd'hui, environ 4,5 millions de personnes, anglophones et francophones, ont une ascendance irlandaise, soit près de 15 % de la population canadienne. Dès le 17e siècle, des immigrants irlandais ont quitté leur pays pour s'établir en sol canadien afin de fuir la famine et la pauvreté extrême. Malgré les innombrables défis, les personnes irlandaises ont partagé avec les habitants de leur nouvelle terre d'accueil leur savoir-faire, leurs traditions et leurs valeurs. Leur persévérance et leur travail acharné ont grandement enrichi le tissu de notre société et ont contribué à façonner le pays que nous connaissons aujourd'hui.

Le Mois du patrimoine irlandais est une période dédiée à la célébration de ces contributions admirables dans tous les domaines, qu'il s'agisse des arts, des sciences, de la musique, du sport, de la politique ou des affaires.

En tant que ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, j'invite la population canadienne à participer aux activités entourant ce mois et à en apprendre davantage sur le patrimoine et l'apport inestimable des communautés irlandaises au Canada, y compris le rôle important de la Saint-Patrick.

Célébrée pour la première fois à Montréal le 17 mars 1824, cette fête soulignera ses 200 ans de présence au Canada cette année. Prendre part aux défilés et à l'effervescence qui s'y rattache est une belle façon de découvrir l'esprit irlandais ainsi que l'histoire et le patrimoine irlandais qui ont façonné la mosaïque du pays.

Bon Mois du patrimoine irlandais et joyeuse Saint-Patrick!

Sláinte is táinte!

