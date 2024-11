Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour le Mois du patrimoine hindou

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés hindoues partout au Canada pour souligner le début du Mois du patrimoine hindou.

Né il y a plus de 5 000 ans, l'hindouisme est le plus ancien système de croyances. Troisième religion en importance dans le monde, l'hindouisme est pratiqué par un milliard de personnes, réparties sur chaque continent. Au Canada, on dénombre environ 830 000 personnes hindoues.

La plupart des personnes hindoues au Canada sont originaires de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, des pays de l'Afrique de l'Est et de l'île Maurice. Dans cette riche mosaïque ethnoculturelle sont parlées des dizaines de dialectes et de langues, les plus répandues étant l'hindi, le bengali et le marathi.

Depuis 1903, année de l'arrivée des premiers immigrants de confession hindoue au Canada, les Canadiennes et Canadiens hindous ont grandement contribué à notre pays. Ils ont enrichi chaque facette de notre société, des arts aux sciences, en passant par la médecine, l'enseignement et la politique.

Notre gouvernement tient à préserver le droit des communautés d'exprimer leur foi en toute sécurité et à faire tout ce qu'il faut pour protéger chaque personne au Canada. Récemment, nous avons lancé le tout premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine pour donner aux communautés les moyens d'identifier et de prévenir la haine, soutenir les victimes et établir une approche coordonnée au sein du gouvernement en vue d'assurer la sécurité de la population canadienne. L'un des éléments clés du Plan d'action est le Programme pour la sécurité communautaire du Canada, qui permet aux organismes et aux communautés menacées par des crimes motivés par la haine d'accéder à un soutien en matière de sécurité lorsqu'elles en ont besoin.

En ce troisième Mois du patrimoine hindou, j'offre mes meilleurs vœux à toutes les personnes de confession hindoue au Canada. J'invite toute la population à en apprendre plus sur leur riche patrimoine et leur apport partout au pays.

