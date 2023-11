Aujourd'hui, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, a fait une déclaration pour marquer le Mois du patrimoine hindou

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que s'amorce le second Mois du patrimoine hindou. Tout au long de ce mois, nous rendons hommage à la précieuse contribution des communautés hindoues à travers le pays et nous célébrons la richesse de leurs cultures et langues.

L'hindouisme est pratiqué par plus d'un milliard de personnes sur la planète. Il s'agit de la troisième religion la plus pratiquée dans le monde, mais aussi d'une philosophie basée sur le respect de tous les êtres vivants. L'hindouisme est un mode de vie dont chaque aspect de la vie quotidienne fait partie de la quête spirituelle de chacun.

Au Canada, les personnes de confession hindoue font partie intégrante de la société canadienne depuis 1903. Depuis les 120 dernières années, les communautés hindoues se sont épanouies et ont connu une forte croissance. Elles sont devenues de plus en plus actives et prolifiques, laissant leurs marques dans différents secteurs de notre société, de la médecine aux nouvelles technologies, en passant par les arts et le monde des affaires.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je tiens à reconnaitre la contribution des communautés hindoues à notre tissu social, partout au pays. Au Canada, la diversité est un fait, l'inclusion est un choix, et l'équation des deux fait notre force. Nous ferons toujours obstacle à la discrimination et à la haine, et nous choisirons toujours la justice et l'unité.

Joyeux Mois du patrimoine hindou à tous et à toutes!

SOURCE Patrimoine canadien

