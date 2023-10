Le gouvernement du Canada souligne le Mois du patrimoine allemand

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons le début du Mois du patrimoine allemand, qui nous donne la chance de souligner l'apport des personnes d'origine germanique à notre pays.

Environ 10 p. 100 des Canadiens et Canadiennes se disent d'origine allemande, soit plus de 3 millions de personnes qui, chaque jour, font une différence dans leur communauté.

Les premiers immigrants allemands se sont établis au Canada pendant diverses vagues d'immigration, bien souvent en raison de guerres qui ont sévi aux États-Unis et en Europe. Outre de l'Allemagne, les personnes germano-canadiennes sont issues de divers pays, tels que l'Autriche et la Suisse.

Aujourd'hui, les descendants de ces immigrants, ainsi que les nouveaux arrivants allemands, brillent dans toutes les sphères de la société canadienne, que ce soit en sciences, en technologie, en politique ou en musique.

Les traditions et les influences allemandes ont profondément enrichi notre pays, et la célébration de l'Oktoberfest en est un excellent exemple. Le festival met en valeur ce que l'héritage allemand a de mieux à offrir, notamment des bières et des mets délicieux ainsi que de la musique, des danses et des vêtements traditionnels.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des personnes en situation de handicap, j'invite tout le monde à participer aux activités offertes dans sa communauté.

Bon Mois du patrimoine allemand et joyeux Oktoberfest à toutes les personnes qui les célèbrent! Prost!

SOURCE Patrimoine canadien

