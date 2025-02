Le gouvernement du Canada fait une déclaration à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs

le 1er févr. 2025

Bon Mois de l'histoire des Noirs à tous les Canadiens et Canadiennes!

Le thème du Mois de l'histoire des Noirs de 2025 est « L'héritage et le leadership des personnes noires : célébrer l'histoire canadienne et inspirer les générations futures ». Il célèbre la diversité, l'esprit d'initiative et l'héritage des personnes noires au Canada, tout en soulignant le rôle que jouent les pionniers quotidiennement et qui inspire les jeunes.

En février, les Canadiennes et Canadiens de tout le pays rendront hommage à la contribution remarquable des communautés noires au pays, laquelle a permis de faire du Canada le pays qu'il est aujourd'hui.

Qu'on pense au musicien Piercy Haynes - première personne noire dans la Marine royale canadienne moderne - ou à la militante, chercheuse et écrivaine Rosemary Sadlier, nous célébrons ce mois-ci l'histoire des personnes noires, c'est-à-dire l'histoire du Canada.

Depuis plus de 400 ans, les communautés noires jouent un rôle essentiel dans l'édification du Canada en contribuant au tissu social, culturel, scientifique et économique et bien plus. Ce mois nous offre l'occasion de célébrer ces communautés incroyables, de reconnaître leurs réalisations et d'œuvrer à l'édification d'un Canada plus inclusif et plus équitable.

En tant que gouvernement, nous nous engageons pleinement à lutter contre toutes les formes de racisme à l'égard des personnes noires et contre la discrimination systémique. À cette fin, l'année dernière, nous avons adopté les deux approches pangouvernementales suivantes afin de nous attaquer au racisme et à la haine : Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 ainsi que le Plan d'action canadien de lutte contre la haine. Les deux plans représentent près d'une centaine d'initiatives ainsi que des millions de dollars investis dans l'ensemble du gouvernement pour enrayer le racisme systémique et créer un Canada plus équitable.

En tant que l'un des premiers pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques à avoir reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies, nous avons affecté plus d'un milliard de dollars pour mieux soutenir les personnes et les communautés noires aux quatre coins du pays. Cela comprend les sommes suivantes :

De plus, dans le cadre de la réponse du gouvernement du Canada au rapport du Groupe directeur de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires intitulé Étapes pour un changement transformateur, l'Énoncé économique de l'automne propose un investissement de 276,4 millions de dollars pour établir la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires. Cette stratégie adopte une approche pangouvernementale pour lutter contre le racisme envers les personnes noires et la discrimination systémique à leur égard qui ont mené à leur surreprésentation au sein du système de justice pénale. Elle vise aussi à garantir que les personnes noires bénéficient du même traitement devant et selon la loi au Canada.

Une fois de plus, je profite de l'occasion pour souhaiter à tout le monde un bon Mois de l'histoire des Noirs et inviter la population à participer aux célébrations en découvrant l'histoire et l'apport des personnes noires au Canada.

