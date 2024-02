Le gouvernement du Canada fait une déclaration pour souligner le Mois de l'histoire des Noirs

Bon Mois de l'histoire des Noirs!

Le thème du Mois de l'histoire des Noirs de 2024 est « L'excellence des personnes noires : un patrimoine à célébrer; un avenir à construire ». En février, comme tout le reste de l'année, nous soulignerons l'apport impressionnant et indéfectible d'hier et d'aujourd'hui des Canadiennes et des Canadiens noirs à la société. De plus, réitérons notre engagement à bâtir un pays plus inclusif et plus équitable.

En décembre 1995, la Chambre des communes a reconnu officiellement février comme le Mois de l'histoire des Noirs au Canada à la suite d'une motion présentée par l'honorable Jean Augustine, la première Canadienne noire élue au Parlement. Depuis, chaque mois de février, aux quatre coins du Canada, les gens se réunissent pour célébrer et en apprendre plus sur le legs de pionniers comme Abraham Beverley Walker, le premier avocat noir au Canada, et la cinéaste contemporaine, Ilhan Abdullahi.

Ce mois-ci, profitons de l'occasion pour rendre hommage à ces agents de changement et reconnaître leurs réalisations. Ce faisant, œuvrons à abolir les obstacles systémiques qui demeurent bien réels pour les Canadiennes et Canadiens noirs.

Depuis le tout début, notre gouvernement est fermement résolu à lutter contre le racisme envers les Noirs, et ce, sous toutes ses formes. En ce sens, le Canada a officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies en 2018. Par ailleurs, le gouvernement continue d'investir dans des organismes dirigés par des Noirs et au service des Noirs partout au pays. De plus, il travaille à éliminer les obstacles systémiques et de longue date qui nuisent à l'inclusion sociale et économique. Récemment, le budget de 2023 faisait état d'un financement supplémentaire de 25 millions de dollars à l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, ce qui prolongera d'une année le programme lancé en 2019, et portera l'engagement total à 200 millions de dollars.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je suis convaincue qu'un Canada plus inclusif est aussi un Canada plus résilient. C'est pourquoi notre gouvernement continuera de lutter contre le racisme en présentant bientôt une autre mouture de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et le tout premier Plan d'action de lutte contre la haine du Canada.

Au Canada, la diversité est une réalité et l'inclusion est une responsabilité commune. Pendant le Mois de l'histoire des Noirs, j'invite toute la population à participer aux célébrations et à se renseigner sur l'histoire des personnes noires, de même que sur les communautés noires qui contribuent au dynamisme du pays.

