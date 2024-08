Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner le Jour de l'émancipation

OTTAWA, ON, le 1er août 2024 /CNW/ - En ce Jour de l'émancipation, nous avons tous et toutes un devoir de mémoire et l'obligation d'agir de manière à ne jamais oublier notre sombre passé en matière d'esclavage, et de poursuivre notre lutte pour bâtir une société plus équitable.

Il y a 190 ans, la Loi sur l'abolition de l'esclavage adoptée par le Parlement britannique entrait en vigueur, ouvrant la voie à l'affranchissement des esclaves africains et de leurs descendants dans la majeure partie de l'Empire britannique. L'abolition de l'esclavage en 1834 a permis d'enclencher le processus pour redonner la liberté à plus de 800 000 personnes au Canada, dans les Caraïbes, en Afrique et en Amérique du Sud qui, depuis des siècles, étaient soumises à d'abjects actes de violence.

Les lourdes séquelles laissées par l'esclavage au Canada sont irréversibles, et les répercussions se font sentir encore aujourd'hui. Les personnes d'ascendance africaine font encore l'objet de discrimination et de racisme systémique au Canada et ailleurs dans le monde.

Nous devons puiser dans la grande force de notre pays qu'est la diversité pour promouvoir l'unité et l'inclusion, et ainsi mettre fin à la haine et aux préjugés sous toutes leurs formes. Le gouvernement du Canada investit 200 millions de dollars pour renforcer les capacités des communautés et des organisations noires par l'entremise de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada. De surcroît, nous avons consacré plus de 260 millions de dollars pour lutter contre le racisme systémique, la discrimination et la haine au Canada.

Par ailleurs, en tant qu'un des premiers pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à avoir reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies, nous avons investi au-delà de 872 millions de dollars pour mieux soutenir les Canadiennes et Canadiens d'ascendance africaine et leurs communautés, et ce, dans tout le pays.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je reconnais la force et la ténacité des communautés noires au Canada et ailleurs dans le monde qui, inlassablement, doivent lutter contre le racisme et la discrimination. Ensemble, bâtissons une société plus juste et plus inclusive pour tout le monde.

