Le gouvernement du Canada souligne Yom Kippour, le jour du Grand Pardon

OTTAWA, ON, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, dès le coucher du soleil, les communautés juives au Canada et partout dans le monde souligneront Yom Kippour, le Jour du grand pardon, la journée la plus sacrée du calendrier hébraïque. Yom Kippour clôture une période de 10 jours de repentir, durant laquelle les personnes juives sont invitées à réfléchir à l'année écoulée. Beaucoup d'entre elles en profitent pour demander pardon et faire des dons à des œuvres de charité.

À l'occasion de Yom Kippour, parents et amis se réuniront et entameront plus de 24 heures de jeûne, moment propice à l'introspection.

Pour la population canadienne, ce jour solennel est aussi l'occasion de réfléchir à la grande contribution - passée et présente - des personnes juives à notre pays.

C'est également le moment de réfléchir aux solutions à apporter pour vaincre l'antisémitisme. À l'instar des communautés juives dont les ascendances culturelles sont des plus variées, le Canada trouve sa force et son unité dans sa diversité. Chaque personne au pays devrait se sentir en sécurité dans sa communauté, son lieu de culte ou son foyer. Voilà pourquoi nous avons récemment lancé le tout premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine, afin de freiner la montée de la haine au pays et de donner les moyens d'agir aux communautés concernées, dont les communautés juives.

J'offre mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui observent Yom Kippour. Que ce jour d'intériorisation vous apporte harmonie et espoir.

G'mar Chatima Tova!

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Waleed Saleem, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]