Le gouvernement du Canada souligne Roch Hachana, le Nouvel An juif.

OTTAWA, ON, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Le coucher du soleil de ce soir marquera le début du Nouvel An juif. Roch Hachana est une célébration de deux jours pour les communautés juives du Canada et du monde entier. Elle marque le début des grandes fêtes juives, qui se terminent par Yom Kippour.

À cette occasion, parents et amis juifs se rencontrent pour se souhaiter une année remplie de promesses en partageant un repas. Au centre de la table, le goût sucré des pommes trempées dans le miel symbolise l'espoir d'avoir une nouvelle année douce et agréable. Pendant Roch Hachana, on écoute aussi le shofar, un instrument à vent millénaire. Le son imposant de cette corne de bélier représente traditionnellement un appel à la réflexion.

Les Canadiennes et Canadiens juifs ont apporté - et continue d'apporter - une importante contribution au dynamisme culturel de notre pays. Roch Hachana est aussi l'occasion de réitérer le fait que nous sommes unis et inébranlables dans notre soutien aux communautés juives. Nous serons toujours à leurs côtés pour combattre l'antisémitisme et la haine.

La diversité est indissociable de l'identité canadienne, et nous continuerons à bâtir une société plus égalitaire pour tous les gens du Canada. En tant que ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, j'offre mes vœux de santé et de bonheur à tous ceux et celles qui célèbrent Roch Hachana.

Shana Tova U'metuka!

