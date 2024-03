Le gouvernement du Canada souligne Pourim

OTTAWA, ON, le 22 mars 2024 /CNW/ - Demain, au coucher du soleil, les communautés juives partout au Canada et dans le monde célébreront la victoire de la bravoure en observant Pourim.

Ce joyeux festival nous rappelle à la fois l'importance de la résilience face à l'adversité, et de la solidarité malgré les obstacles.

En cette occasion, le récit biblique de la délivrance du peuple juif de l'oppression et de la persécution est célébré. Nous saluons la détermination des héros de l'histoire de Pourim, Mordechaï et Esther, qui ont su faire face aux défis avec ténacité et courage.

La fête est marquée par plusieurs rituels, dont la lecture du livre d'Esther, le don de michloach manot (paniers de victuailles) aux moins nantis, les enfants habillés en costume de carnaval, et la dégustation avec les proches d'oreilles d'Aman, un biscuit qui est confectionné spécialement pour l'occasion.

Aujourd'hui, nous réaffirmons aussi notre engagement à lutter contre l'intolérance et la discrimination sous toutes leurs formes. La haine dirigée contre les communautés juives n'a pas et n'aura jamais sa place au Canada. Inspirons-nous de l'histoire de Pourim pour unir nos efforts en vue de combattre les préjugés qui font tort à toutes les communautés.

Nous souhaitons à toutes les personnes qui la célèbrent, une fête de Pourim colorée et réjouissante! Puissent ces festivités apporter bonheur et harmonie à tout le monde!

Chag Purim Sameach!

SOURCE Patrimoine canadien

