La ministre Khera offre ses meilleurs voeux à l'occasion de Pâques

OTTAWA, ON, le 31 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les personnes de confession chrétienne au Canada et dans le reste du monde se réunissent avec leurs proches pour souligner la résurrection de Jésus-Christ.

Pâques est une période de réjouissance durant laquelle on célèbre l'espoir, la renaissance et la vie nouvelle. D'un bout à l'autre du pays, les familles se réunissent pour partager un repas festif, vivre des moments de convivialité et même participer à des chasses aux œufs, qui apportent joie et amusement aux petits comme aux grands.

Dans l'esprit de solidarité et de partage qui caractérise la fête de Pâques, le moment est bien choisi pour penser à ceux et celles qui sont dans le besoin et leur offrir du soutien. En cultivant l'esprit de générosité et d'inclusion, nous renforçons les liens qui nous unissent en tant que pays.

Joyeuses Pâques à toutes les personnes qui la célèbrent!

SOURCE Patrimoine canadien

