Aujourd'hui, au Canada et ailleurs dans le monde, on célèbre le début de la nouvelle année dans le calendrier persan

OTTAWA, ON, le 19 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, au Canada et ailleurs dans le monde, les membres des communautés iraniennes, afghanes, kurdes, zoroastriennes, baha'ies, ismaéliennes et d'Asie centrale célèbrent Norouz, le début de la nouvelle année du calendrier persan.

Ce festival ancestral souligne le début du printemps et accueille chaleureusement le retour de la lumière et la fin de l'obscurité hivernale. Norouz est une période de festivités comprenant des rassemblements autour de la table haft-sin avec les proches, des activités culturelles communautaires, des échanges de présents, des festins et de la camaraderie. C'est aussi le moment tant attendu pour se réunir et célébrer l'espoir retrouvé, de même que le triomphe de la lumière sur l'obscurité et de la joie sur la tristesse.

Durant cette période de réflexion sur le passé et les résolutions à prendre, nous invitons toute la population à en apprendre plus sur les nombreuses communautés au Canada qui célèbrent Norouz. Ces communautés contribuent à façonner le pays dynamique et diversifié qu'est le Canada aujourd'hui.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je souhaite à tout le monde qui souligne Norouz joie, santé et prospérité en cette nouvelle année.

Har Ruz etan Nowruz, Nowruz etan Pyrouz.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected], 819-360-0693; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]