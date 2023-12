Le gouvernement du Canada souligne Noël

OTTAWA, ON, le 24 déc. 2023 /CNW/ - À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je souhaite un joyeux Noël à toutes les personnes qui célébreront la naissance de Jésus-Christ ce soir.

Noël offre aux chrétiens et chrétiennes du monde entier la chance de se réunir pour célébrer et partager de précieux moments avec leurs proches. Pour des millions de Canadiens et de Canadiennes, se rassembler autour de l'arbre de Noël, déguster un repas festif et échanger des présents leur laisseront des souvenirs impérissables pour les années à venir.

Pour les personnes de confession chrétienne, Noël représente également une promesse de paix et de joie. Cette année, la fête revêt une signification particulière. En effet, les conflits qui font rage aux quatre coins de la planète nous incitent à réitérer nos convictions profondes à l'égard de l'inclusion et de la compréhension mutuelle malgré nos différences. Le vivre-ensemble est le meilleur prélude à la paix. Quelles que soient leur foi et leurs croyances, les Canadiens et les Canadiennes tiennent énormément à cette valeur. Et nous devons continuer à rester unis et à chérir notre diversité et le pays pacifique que doit être le Canada.

Pendant les fêtes, nous pensons aussi aux personnes qui sont dans le besoin et qui peinent à trouver de la joie en cette période de l'année. L'entraide est une valeur profondément canadienne. J'invite donc la population à redonner à sa communauté, en faisant preuve de générosité et de gentillesse envers les personnes vulnérables. Que ce soit en faisant un don, en donnant du temps ou en offrant un peu de réconfort, chaque geste peut faire une énorme différence.

En cette période festive, je tiens à offrir à tout le monde mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de paix!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected], 819-360-0693; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]