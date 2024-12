La ministre Khera fait une déclaration à l'occasion de Noël

OTTAWA, ON, le 24 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, des milliards de personnes au Canada et ailleurs dans le monde se rassemblent pour célébrer Noël.

La fête, qui symbolise le commencement d'un nouveau monde, permet aux chrétiens et aux chrétiennes de célébrer la naissance de Jésus-Christ.

Noël rassemble les gens, et il répand un esprit de bonté et de générosité qui touche toutes les communautés, peu importe leurs croyances ou leurs origines ethnoculturelles. C'est une période de retrouvailles durant laquelle les gens renouent avec leurs amis et leur famille qui habitent loin et tendent la main aux personnes près d'eux qui pourraient se sentir isolées. Pour l'occasion, j'invite la population à rendre à sa communauté ce qu'elle leur a donné. Chaque petit geste peut faire une grande différence, qu'il s'agisse de bénévolat, d'un don ou d'un acte de réconfort.

Pendant les fêtes, nos pensées vont aux chrétiens et chrétiennes du Moyen-Orient qui sont affectés par le conflit en cours. Souvenons-nous que ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous divise, et que les valeurs canadiennes d'unité, de compassion et d'inclusion continueront à nous guider au cours de la nouvelle année.

Au nom de notre gouvernement, j'offre mes vœux de paix et de joie les plus chaleureux à toutes les personnes qui célèbrent aujourd'hui.

Joyeux Noël et bonne année 2025!

