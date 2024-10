Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner le début de Navratri, une fête hindoue

OTTAWA, ON, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons le début de Navratri, une fête qui permet aux communautés hindoues au Canada et ailleurs de rendre hommage à la féminité de la nature divine. C'est une période empreinte de réflexion, de renouveau et de fraternité.

Durant neuf nuits, Navratri offre aux communautés la chance de se rassembler en famille et entre amis. Elles honorent également la déesse Durga et célèbrent des valeurs comme la force, la résilience et la solidarité. La musique, la danse et la prière agrémentent les festivités.

C'est aussi l'occasion pour quiconque au Canada de reconnaître la riche mosaïque culturelle qui enrichit le pays. Les célébrations comme Navratri nous donnent une occasion formidable de célébrer l'apport de la communauté hindoue au paysage diversifié du Canada.

Tout en réfléchissant à nos valeurs et aspirations communes, imprégnons-nous de l'esprit d'unité et du sentiment de joie qui se dégagent de cette fête. Elle favorise une meilleure compréhension et un plus grand respect entre toutes les communautés.

J'invite tout le monde à prendre part aux festivités qui se dérouleront au cours des prochains jours ainsi qu'à découvrir les traditions et les enseignements rattachés à la fête.

Je souhaite un joyeux Navratri à toutes les personnes qui le célèbrent! Shubh Navratri!

SOURCE Patrimoine canadien

