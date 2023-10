Le gouvernement du Canada souligne la fête de Navratri

OTTAWA, ON, le 15 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons le début de Navratri, l'une des fêtes les plus populaires du calendrier hindou, qui se veut une période d'introspection et de célébrations.

Navratri, qui signifie « neuf nuits », est souvent considéré comme un hommage au pouvoir des femmes. Pendant cette période, les communautés hindoues au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent la déesse Durga et ses neuf incarnations, ainsi que le triomphe du bien sur le mal, tout en mettant en valeur la féminité de la nature divine.

Pendant dix jours et neuf nuits, les hindous et hindoues se rassemblent, dans le respect des traditions, pour accomplir des rituels, réciter des prières et exécuter des danses. En plus de réunir les familles et les amis, les festivités permettent de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté et d'approfondir sa spiritualité.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je suis déterminée à bâtir un Canada plus inclusif et plus prospère pour tout le monde. La diversité est une réalité, mais l'inclusion est un choix. En exerçant ce choix maintenant, nous fortifions notre pays et faisons en sorte qu'il soit un meilleur endroit pour l'ensemble de la population canadienne.

Je vous souhaite une joyeuse fête de Navratri. Qu'elle vous apporte paix et prospérité!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected], 819-360-0693; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]