Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour marquer la Pâque juive

OTTAWA, ON, le 22 avril 2024 /CNW/ - Ce soir au coucher du soleil, commence le premier des huit jours de la Pâque juive. Aussi appelée Pessah, cette fête symbolise la liberté, la rédemption et l'espoir après l'oppression.

La Pâque commémore la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte durant l'Exode. Les personnes juives se réunissent en famille et entre amis autour du séder, un rituel qui fait revivre l'histoire de la Pessah. Durant ce temps, on lit le texte de la Haggada et on mange des aliments devenus hautement symboliques au fil des siècles pour le peuple juif, comme le pain azyme, les herbes amères et le harosset.

En ces temps marqués par la division, la Pâque juive est une occasion de se rappeler la force de la communauté dans l'adversité. Si cette fête est synonyme d'espoir et d'affranchissement, nous ne devons pas oublier la montée alarmante de l'antisémitisme au Canada. Pendant la Pâque juive et tout au long de l'année, continuons à nous élever au-dessus des idées préconçues qui contribuent à alimenter la haine et la discrimination, et rassemblons-nous autour des valeurs d'inclusion, de solidarité et de respect des différences qui nous rendent plus forts et plus unis en tant que Canadiens et Canadiennes.

Nous souhaitons à toutes les communautés juives partout au Canada et dans le monde une Pessah remplie de recueillement et de gratitude.

Hag Pessah Sameah!

