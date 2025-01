Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour la Journée Raoul Wallenberg

OTTAWA, ON, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, nous rendons hommage à Raoul Wallenberg, un diplomate suédois qui a sauvé des dizaines de milliers de vies durant l'Holocauste. En hommage à son courage et à ses valeurs morales inébranlables, on lui a décerné le titre de citoyen honoraire canadien, en 1985.

En 1944, alors que la menace nazie pèse sur les communautés juives en Hongrie, Raoul Wallenberg ouvre une ambassade suédoise à Budapest, où il délivre des passeports de protection (Schutzpässe) à plus de 100 000 personnes, les empêchant ainsi d'être déportées. Le diplomate a sauvé plus de personnes juives que n'importe quelle autre organisation ou administration. Son engagement résolu et ses actions audacieuses ont permis de créer des refuges sûrs et d'organiser des soins pour toutes ces personnes qui en avaient désespérément besoin, allant même jusqu'à secourir des gens déjà à bord des trains de déportation.

Malgré les nombreux dangers qu'il a affrontés, Raoul Wallenberg a démontré que la bravoure et la vision humaniste d'une seule personne peuvent faire toute une différence face à l'injustice, la cruauté et l'ignorance. Le 17 janvier 1945, il est capturé par les forces soviétiques. Son sort demeure à ce jour inconnu, mais son legs perdure. Raoul Wallenberg incarne les valeurs de compassion et de don de soi desquelles nous devons tous et toutes nous inspirer au quotidien.

Alors que nous nous souvenons de Raoul Wallenberg et de ses actions héroïques, notre gouvernement poursuit son travail de lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de haine. C'est pourquoi nous avons lancé le tout premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine, qui comprend un financement pour la construction du nouveau Musée de l'Holocauste Montréal et la création d'un programme national de commémoration de l'Holocauste. Ce programme a pour but de préserver la mémoire de l'Holocauste et d'améliorer la compréhension et la sensibilisation des Canadiens et Canadiennes à l'Holocauste et à l'antisémitisme contemporain.

Récemment, le gouvernement du Canada a lancé le Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH). Le Guide aidera la population à reconnaître l'antisémitisme et à être mieux outillée pour le combattre.

Quarante ans sont passés depuis la nomination de Raoul Wallenberg comme citoyen d'honneur du Canada. Aujourd'hui plus que jamais, engageons-nous à dénoncer l'injustice et à venir en aide aux plus démunis.

