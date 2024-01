Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour marquer la Journée Raoul Wallenberg

OTTAWA, ON, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme au courage extraordinaire, le Suédois Raoul Wallenberg, la toute première personne à s'être vu décerner le titre de citoyen honoraire canadien, en 1985.

Diplomate basé en Hongrie, Raoul Wallenberg a sauvé des milliers de vies pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fait preuve d'une bravoure hors du commun et d'un profond sens d'humanité afin de protéger les membres des communautés juives de la déportation et de l'extermination nazie. À cette époque, 400 000 femmes, enfants et hommes juifs avaient été déportés vers la Hongrie.

La méthode de M. Wallenberg pour sauver tant de vies était audacieuse et risquée. En distribuant des « passeports de protection » (Schutzpass) et en établissant des refuges spéciaux, il a réussi à protéger hommes, femmes et enfants juifs de la terreur nazie. Son courage et son dévouement sans faille ont été une lueur d'espoir dans l'obscurité de l'Holocauste.

Pendant les six mois qu'il a passés à Budapest en 1944, Raoul Wallenberg a sauvé de la persécution au-delà de 100 000 personnes juives, soit plus que toute autre personne, organisation ou administration. Le 17 janvier 1945, les forces soviétiques venues libérer la Hongrie ont capturé le diplomate suédois. Son sort reste depuis inconnu, mais son don de soi nous émeut encore.

Le sens de la justice et la compassion dont a fait preuve ce défenseur des droits de la personne sont une inspiration pour nous tous. Il nous rappelle que, même face à l'horreur et à l'injustice, il est possible de faire une différence.

En tant que ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je suis fière de l'héritage laissé par Raoul Wallenberg. Aujourd'hui, nous nous engageons à perpétuer sa mémoire en poursuivant notre lutte contre l'antisémitisme et la discrimination sous toutes ses formes. La haine n'a pas sa place au Canada et ne l'aura jamais. ­­Travaillons ensemble pour créer un monde plus inclusif où chaque être humain peut vivre dans la dignité et la liberté, peu importe sa foi ou ses origines.

SOURCE Patrimoine canadien

