Le gouvernement du Canada fait une déclaration pour souligner la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie

OTTAWA, ON, le 29 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie, avec le soutien d'Amira Elghawaby, première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie.

L'odieux crime perpétré le 29 janvier 2017, au Centre culturel islamique de Québec, est un événement qui restera à jamais gravé dans notre mémoire nationale. Nous nous souvenons des six vies qui ont été cruellement enlevées. Notre pays n'oubliera jamais nos concitoyens Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et Aboubaker Thabti. Ils étaient des époux, des fils, des frères, des pères. Ils demeureront à jamais des hommes liés à notre histoire, et surtout à notre désir de faire toujours mieux pour contrer l'injustice, le racisme et l'islamophobie, pour eux et pour toutes les communautés musulmanes canadiennes.

La montée de la haine au pays, à la lumière des événements internationaux, rend d'autant plus importante la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie. Nous devons nous rappeler, honorer et soutenir les victimes et les survivants de l'islamophobie qui continuent de faire face à ce fléau tous les jours.

Notre gouvernement continue de faire preuve de détermination dans sa lutte contre la haine et l'intolérance sous toutes leurs formes. Ces dernières années, nous avons tenu un sommet national sur l'islamophobie. De plus, nous avons nommé la toute première représentante spéciale pour la lutte contre l'islamophobie qui parcourt le pays pour s'entretenir directement avec les communautés touchées. Nous avons également accordé des investissements historiques dans la lutte contre le racisme et la haine, notamment en engageant près de 200 millions de dollars dans les 2 stratégies canadiennes de lutte contre le racisme. Enfin, nous menons des travaux pour lancer une nouvelle stratégie canadienne de lutte contre le racisme ainsi que le tout premier plan d'action du Canada pour combattre la haine.

En collaboration avec la représentante spéciale Amira Elghawaby, nous continuerons à œuvrer pour que les personnes musulmanes au Canada se sentent en sécurité dans leurs communautés, quartiers et lieux de culte. L'islamophobie et toutes les formes de discrimination n'ont pas leur place au Canada.

Alors que nous soulignons le 7e anniversaire de cette tragédie, nous appelons la population canadienne à se joindre à nous pour honorer la mémoire des victimes de l'attentat à la mosquée de Québec et prendre des mesures concrètes afin de combattre l'islamophobie dans nos communautés. Rappelons-nous que ce qui nous unit sera toujours plus fort que ce qui nous divise.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected], 819-360-0693; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]