Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour marquer la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante

OTTAWA, ON, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Nous soulignons aujourd'hui la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, dédiée à la reconnaissance et à la promotion de la diversité culturelle du continent africain et de sa diaspora.

C'est le moment tout indiqué de mettre en lumière la grande contribution à la société des cultures issues du deuxième continent le plus peuplé de la planète. C'est également l'occasion de reconnaître les défis auxquels se heurtent les communautés afro-descendantes dans de nombreuses régions du monde.

Les Canadiens et Canadiennes d'origine africaine ont apporté une contribution incroyable à tous les aspects de notre société et continuent de le faire jour après jour. Qu'il s'agisse de la politique, de l'économie, des arts, de la musique, du sport ou de la science, leur histoire, leur vision et leur héritage font partie intégrante de notre identité nationale.

L'année 2024 est la dernière de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, proclamée par les Nations Unies. Dans le Budget de 2023, notre gouvernement a alloué 25 millions de dollars, en plus des 200 millions investis depuis 2019, à l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada. Ce programme appuie les organisations qui favorisent l'inclusion et célèbrent l'apport des communautés noires et afro-descendantes au Canada.

Nous continuerons de soutenir les mesures visant à promouvoir l'égalité des chances et à lutter contre le racisme afin de construire un monde plus juste, inclusif et respectueux des communautés originaires d'Afrique.

Ensemble, nous pouvons célébrer la beauté et la diversité des cultures africaines et afro-descendantes, gage de paix et d'ancrage identitaire, dont plusieurs font partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ce faisant, nous pourrons avancer vers un avenir où la reconnaissance, le respect et l'égalité seront les valeurs fondamentales qui guideront notre société et tous les continents.

Joyeuse Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante à tous et à toutes!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected], 819-360-0693