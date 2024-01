Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour marquer la Journée Lincoln Alexander

OTTAWA, ON, le 21 janv. 2024 /CNW/ - Nous soulignons aujourd'hui la Journée Lincoln Alexander, en l'honneur d'un homme de loi extraordinaire qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire du Canada. Par ses actions et son héritage, il a contribué à faire du Canada le pays diversifié et inclusif que nous connaissons aujourd'hui.

L'honorable Lincoln MacCauley Alexander est le premier Noir à avoir été élu député à la Chambre des communes puis nommé ministre. Sa défense inlassable des intérêts des personnes noires au Canada et sa détermination à promouvoir l'équité par la justice sociale, l'éducation, les relations raciales et les enjeux touchant les jeunes font de lui un modèle pour les générations actuelles et futures.

Tout au long de sa vie, il a ouvert la voie à l'avancement et à l'égalité des Canadiens et Canadiennes de toutes les origines. En tant que pionnier, il a utilisé sa voix et sa tribune pour défendre les droits et les intérêts des communautés marginalisées, travaillant sans relâche pour favoriser l'inclusion en brisant les barrières raciales et ethnoculturelles.

La Journée Lincoln Alexander est l'occasion pour tous les Canadiens et Canadiennes de se remémorer les réalisations de ce remarquable politicien et caporal de l'Armée canadienne, qui a offert une meilleure représentation des personnes racisées au sein des institutions gouvernementales et au-delà. C'est également le moment tout indiqué pour rendre hommage à tous ceux et celles qui ont lutté et continuent de lutter pour un Canada plus juste et plus équitable.

En tant que ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, j'invite toute la population canadienne à s'inspirer de son héritage et à poser un geste en faveur de la lutte contre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes. En honorant la mémoire de Lincoln Alexander aujourd'hui et tous les jours, nous renouvelons notre engagement à construire un Canada plus inclusif pour tout le monde.

