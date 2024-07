Le gouvernement du Canada fait une déclaration pour souligner et célébrer la Journée de l'Imamat

OTTAWA, ON, le 11 juill. 2024 /CNW/ - En cette Journée de l'Imamat, nous nous joignons aux musulmanes et musulmans ismaéliens au Canada et ailleurs pour souligner le 67e anniversaire de l'accession de Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV en tant qu'imam de la communauté ismaélienne.

Depuis son jeune âge, l'Aga Khan défend des valeurs qui sont chères à la population canadienne. La justice sociale, les droits de la personne, l'inclusion, le partage et l'empathie jettent les fondements de son œuvre et du legs qu'il continue à laisser. Fondateur et président du Réseau Aga Khan de développement, Son Altesse a travaillé à de nombreuses œuvres philanthropiques et humanitaires qui visent à transformer la vie des membres de la communauté musulmane ismaélienne au Canada et de nombreuses autres personnes dans le monde.

Fervent défenseur de la paix et du pluralisme, l'Aga Khan est l'instigateur de plusieurs centres ismaéliens, dont le Centre mondial du pluralisme, à Ottawa, et le Musée Aga Khan, à Toronto. Son Altesse est également citoyen canadien honoraire depuis 2010.

La Journée de l'Imamat offre à notre gouvernement l'occasion de réitérer sa détermination à contrer l'islamophobie et à s'y attaquer. Dans le budget de 2024, nous allouons un financement de 7,3 millions de dollars sur 6 ans, à compter de 2024-2025, et de 1,1 million par la suite, pour continuer à appuyer la représentante spéciale pour la lutte contre l'islamophobie, Amira Elghawaby.

Les personnes musulmanes ismaéliennes apportent des contributions profondes et significatives au pays. La Journée de l'Imamat est le moment idéal d'en apprendre davantage sur les réalisations de la communauté et son engagement à aider les gens partout dans le monde ainsi qu'ici au Canada.

J'offre mes meilleurs vœux à Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV à l'occasion de l'anniversaire de son accession en tant qu'imam, ainsi qu'à toutes les personnes qui célèbrent la Journée de l'Imamat. Khushiali Moubarak!

