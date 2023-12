Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour marquer la fête de la Hanoukka

OTTAWA, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives aux quatre coins du Canada et du monde souligneront le début de la Hanoukka. Aussi appelé fête de la Lumière, ce temps de célébration d'une durée de huit jours est l'occasion pour les personnes juives de se retrouver en famille et entre amis.

La Hanoukka, dont le nom signifie « dévouement », symbolise la lumière qui brille à la fois dans le monde et en chacun de nous, et ce, même dans les moments les plus sombres. L'allumage de chaque bougie de la hanoukkia représente le triomphe du bien sur le mal. La fête de la Hanoukka rappelle également l'importance de la persévérance et, surtout, de l'espoir. Elle commémore la révolte des Maccabées, qui a mené à la libération du peuple juif, et nous rappelle que même le plus petit groupe de personnes peut faire une énorme différence.

Pendant cette célébration, on partage des latkes entre convives et on joue aux dreidels avec les enfants. La Hanoukka est aussi l'occasion de souligner la contribution passée et présente des Canadiennes et Canadiens juifs à notre tissu social.

Nous souhaitons une joyeuse Hanoukka à toutes les personnes qui la célèbrent, ici et ailleurs. Puissiez-vous profiter de cette période de célébration dans la paix et la joie.

Chag Hanukkah Sameach!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec :Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected], 819-360-0693; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]