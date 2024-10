Le gouvernement du Canada souligne Souccot, la Fête des cabanes

OTTAWA, ON, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Ce soir, au coucher du soleil, commence Souccot ou la Fête des cabanes. Célébrée par les communautés juives au Canada et dans le monde entier, cette fête soulignait traditionnellement le temps des récoltes dans le pays de leurs ancêtres. De nos jours, elle est aussi considérée comme la fête de l'hospitalité.

Pendant sept jours, les familles juives construiront une petite cabane temporaire appelée « soucca » sur leur balcon ou dans leur cour. Elles s'y rassembleront pour chanter, fêter et partager un repas, tout en réfléchissant aux bienfaits de l'abondance, de la famille et de la communauté. Selon la tradition juive, le fait que les portes et les fenêtres de la soucca soient toujours ouvertes symbolise le partage avec autrui. La soucca est soigneusement décorée par les enfants, apportant une gaieté nouvelle après la solennité des grandes fêtes juives.

À tous ceux et celles qui la célèbrent, nous souhaitons une fête de Souccot chaleureuse, remplie de joie, de gratitude et de moments inoubliables.

Chag Sukkot Sameach!

SOURCE Patrimoine canadien

