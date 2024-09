Le gouvernement du Canada souligne la Fête de la mi-automne

OTTAWA, ON, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, des millions de personnes d'ascendance asiatique célèbrent l'une des fêtes les plus importantes en Asie, soit la Fête de la mi-automne, aussi appelée Fête de la lune ou Fête de la réunion dans certaines cultures.

Cette fête, qui a lieu au quinzième jour du huitième mois du calendrier lunaire, se veut un moment de retrouvailles et de rassemblement familial, sous le signe des réjouissances. Lorsque la lune brille de tous ses feux, les membres des communautés chinoise, japonaise, vietnamienne, coréenne et malaisienne, de même que d'autres communautés asiatiques, se réunissent pour partager des douceurs et des mets traditionnels. Dans certaines communautés culturelles, les gens allument des lanternes multicolores, admirent la pleine lune et rendent grâce à leurs ancêtres pour la récolte.

C'est un esprit d'unité qui émane de la Fête de la mi-automne, célébrée par des personnes de toutes les confessions et de toutes les croyances, du Canada jusqu'en Asie. Puisse-t-elle nous rappeler à quel point accueillir et accepter les autres peut insuffler de la force, et être une occasion de découvrir et de célébrer la diversité de notre pays.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, j'offre mes meilleurs vœux de santé et de prospérité à toutes les personnes qui célèbrent la Fête de la mi-automne!

SOURCE Patrimoine canadien

