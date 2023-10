Aujourd'hui, la ministre Khera souligne la Fête de la mi-automne

OTTAWA, ON, le 29 sept. 2023 /CNW/ - La Fête de la mi-automne est l'une des plus importantes du calendrier lunaire. Ce soir, les membres de nombreuses communautés de l'Asie se rassembleront pour admirer la lumière de la pleine lune.

Aussi appelée Fête de la lune, la célébration offre aux personnes d'origine chinoise, japonaise, vietnamienne, malaisienne et coréenne l'occasion d'allumer des lanternes colorées et de déguster des gâteaux de lune traditionnels. Symbole d'unité familiale et de rassemblement, la lune est particulièrement lumineuse en cette date.

À l'origine, on soulignait cette fête afin d'exprimer sa gratitude pour la récolte abondante. De nos jours, elle offre la chance de revenir sur les succès de l'année qui vient de s'écouler et de se préparer pour l'année à venir.

Au Canada, la diversité est un fait, mais l'inclusion est toujours un choix. Pendant que débutent les réjouissances aux quatre coins du pays, rappelons-nous qu'en célébrant notre diversité, nous renforçons notre entourage, nos communautés et notre pays.

Aujourd'hui, permettez-moi d'offrir mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui célèbrent la Fête de la mi-automne!

SOURCE Patrimoine canadien

