Le gouvernement du Canada souligne Diwali

OTTAWA, ON, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés hindoues, jaïnes, sikhes et bouddhistes au Canada et ailleurs dans le monde se réunissent pour souligner Diwali, la fête des Lumières. Cette célébration dynamique symbolise le triomphe du bien sur le mal et de la lumière sur les ténèbres.

Diwali est beaucoup plus qu'une simple fête. C'est une occasion pour les familles et leurs proches de se réunir dans la joie. On prie, on échange des vœux sincères et on allume des diyas, qui portent un puissant message d'espoir, d'optimisme et de résilience. Pendant que les maisons sont ornées de décorations colorées et que de délicieuses friandises sont dégustées, rappelons-nous que la bonté l'emporte toujours.

Au Canada, la célébration a une résonance profonde, car elle nous rappelle que, peu importe, nos origines ou nos croyances, nous sommes unis dans notre quête de la bienveillance et de la force de surmonter les difficultés.

Notre gouvernement s'est également engagé à préserver le droit des communautés de pratiquer leur culte en toute sécurité et à faire tout ce qu'il faut pour protéger toutes les personnes qui vivent au Canada. Récemment, nous avons lancé le tout premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine afin de donner aux communautés les ressources dont elles ont besoin pour identifier et prévenir la haine, soutenir les victimes et établir une approche coordonnée au sein du gouvernement pour assurer la sécurité de la population canadienne. L'un des éléments clés du Plan d'action est le Programme pour la sécurité communautaire du Canada, qui permet aux organismes et aux communautés menacées par des crimes motivés par la haine d'accéder à un soutien en matière de sécurité lorsqu'elles en ont besoin.

Je souhaite à tout le monde un Diwali joyeux, prospère et paisible, rempli d'amour, de rires et de moments précieux en famille et entre amis!

Shubh Diwali!

SOURCE Patrimoine canadien

