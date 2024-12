Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour marquer le 88e anniversaire de Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV

OTTAWA, ON, Dec. 13, 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés musulmanes chiites imamites ismaéliennes d'ici et d'ailleurs pour célébrer le 88e anniversaire de leur chef spirituel, Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV.

L'Aga Khan est un leader humanitaire et philanthrope respecté à l'échelle mondiale. Depuis plus de 60 ans, il œuvre sans relâche pour jeter des ponts entre les communautés, réduire la pauvreté, défendre les droits des plus vulnérables, faire progresser l'égalité des genres et améliorer les soins de santé et l'éducation.

Son Altesse a toujours été un ardent défenseur de la paix, de l'inclusion et du pluralisme, des valeurs chères à tous les Canadiens et Canadiennes. Son travail à travers la Fondation Aga Khan Canada et le Centre mondial du pluralisme a permis d'aider certaines des personnes les plus vulnérables dans le monde. En outre, l'Aga Khan a fondé à Toronto son premier musée d'arts islamiques en Amérique du Nord, le Musée Aga Khan, qui vise à favoriser le dialogue interculturel, la compréhension et la tolérance au moyen des arts.

En reconnaissance de la contribution exceptionnelle de l'Aga Khan, le gouvernement du Canada l'a nommé citoyen canadien honoraire et l'a investi Compagnon honoraire de l'Ordre du Canada.

En cette journée spéciale, nous saluons l'Aga Khan pour son dévouement inlassable envers les valeurs humanitaires et son engagement en faveur d'un monde plus inclusif, plus uni, et plus équitable. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire, ainsi que bonheur et santé.

Salgirah Khushiali Mubarak!

