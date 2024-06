Le gouvernement du Canada souligne l'Aïd al-Adha

OTTAWA, ON, le 15 juin 2024 /CNW/ - En ce jour de commémoration de la fin du hadj et dans le cadre des festivités entourant l'Aïd al-Adha, j'adresse mes meilleurs vœux aux communautés musulmanes au Canada et ailleurs dans le monde.

Cette fête offre aux familles et aux amis l'occasion de se réunir pour prier, partager des repas et soutenir les gens dans le besoin. Tous les jours, les membres des communautés musulmanes au Canada incarnent les valeurs de sacrifice, de compassion et de charité, et ces personnes sont des sources d'inspiration.

Comme tout le reste de l'année, mais plus particulièrement en ce jour béni, gardons à l'esprit les personnes ébranlées par les épreuves et l'adversité. C'est dans un contexte difficile, marqué par la crise humanitaire qui se prolonge dans la bande de Gaza, que l'Aïd al-Adha se déroule cette année. Le Canada réitère son appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et d'un libre accès, en toute sécurité, à l'aide humanitaire destinée au peuple palestinien.

Ici, au pays, nous maintenons fermement, en tant que gouvernement, notre engagement dans la lutte contre l'islamophobie, la haine, la discrimination et le sectarisme sous toutes leurs formes. C'est pourquoi, dans le budget de 2024, nous avons consacré 273,6 millions de dollars pour mettre en œuvre le tout premier Plan d'action de lutte contre la haine du Canada. Cet important investissement comprend un financement permanent de 1,1 million de dollars visant à soutenir la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, Amira Elghawaby. Dans le cadre de ses fonctions, elle verra à ce que les politiques et programmes gouvernementaux tiennent compte des diverses expériences vécues par les communautés musulmanes.

Les investissements serviront à bâtir une société plus inclusive pour que les musulmans et musulmanes d'aujourd'hui et de demain se sentent en sécurité dans leur communauté, les lieux de culte et les milieux de travail. Nous veillons à ce que les personnes au Canada soient libres de pratiquer la religion de leur choix, quelle qu'elle soit, et ce, en toute sécurité. Continuons d'incarner collectivement la force de l'unité dans la diversité et l'inclusion. À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je souhaite une fête heureuse à ceux et celles qui célèbrent l'Aïd al-Adha. Aïd Moubarak!

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alisson Lévesque, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]