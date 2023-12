Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour marquer la fête de Kwanzaa

OTTAWA, ON, le 26 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés africaines aux quatre coins du Canada et de la diaspora des Amériques soulignent le début de Kwanzaa.

Du 26 décembre au 1er janvier, familles et communautés se rassemblent pour partager un repas, honorer les ancêtres et célébrer leurs riches cultures. Chaque jour, pendant une semaine, on allume une bougie sur la kinara. À la fin de la semaine, les bougies illuminent les sept branches du chandelier.

Chaque bougie symbolise des valeurs distinctes des cultures africaines, notamment l'unité, l'intention et la responsabilité collective. Ces valeurs sont aussi celles d'un Canada où, malgré nos différences, nous avons tous en commun un profond sentiment d'appartenance à notre pays et à nos communautés.

En tant que ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je tiens à ce que soient valorisées toutes les traditions et cultures qui enrichissent notre société. Je tiens également à poursuivre la lutte contre le racisme et la discrimination auxquels les personnes racisées au Canada font encore face. Kwanzaa est une occasion unique de promouvoir l'inclusion et la reconnaissance des communautés canadiennes d'ascendance africaine. Ensemble, rappelons-nous qu'une population unie et solidaire apporte un quotidien plus juste et plus sécuritaire à tout le monde.

Au cours de cette célébration, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre plus sur Kwanzaa et à participer à ses activités qui favorisent l'harmonie et la compréhension mutuelle.

Nous offrons nos meilleurs vœux à tous ceux et celles qui soulignent la fête de Kwanzaa. Que cette semaine soit remplie de bonheur, de partage et de gratitude envers la contribution des communautés afro-canadiennes.

SOURCE Patrimoine canadien

