Le gouvernement du Canada souligne la fête de Dussehra

OTTAWA, ON, le 12 oct. 2024 Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés hindoues partout au Canada et dans le monde pour célébrer le début de Dussehra, aussi appelée Vijayadashami. Cette fête importante et historique qui s'échelonne sur 10 jours vise à commémorer la victoire du dieu Rama sur le démon Ravana, soit le triomphe du bien sur le mal.

Pour les personnes de confession hindoue, il s'agit d'un moment de joie et d'espoir marqué par les réunions avec les proches. Rituels, chants, décorations colorées et feux d'artifice soulignent aussi la puissance des symboles féminins, alors que cette fête est associée à Durga et Saraswati, deux déesses reconnues pour leur force et leurs connaissances.

La diversité est notre plus grande force. En la célébrant, nous découvrons les valeurs qui nous unissent et nous distinguent. Cette fête est l'occasion pour les communautés hindoues de partager leur culture et leurs traditions uniques avec toute la population canadienne, contribuant ainsi à la diversité culturelle de notre société.

En tant que ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je souhaite une joyeuse fête de Dussehra à toutes les personnes qui la célèbrent.

SOURCE Patrimoine canadien

