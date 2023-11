Le gouvernement du Canada souligne la fête de Diwali

OTTAWA, ON, le 12 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés hindoue, jaïne, sikhe et bouddhiste au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Diwali, que l'on appelle aussi fête des Lumières.

Diwali représente le triomphe de la lumière sur les ténèbres, de la connaissance sur l'ignorance et du bien sur le mal. Il porte un puissant message d'espoir et d'optimisme qui importe plus que jamais auparavant.

Pour nous tous, Diwali est l'occasion de célébrer la force de notre diversité et de promouvoir l'inclusion afin que nous puissions bâtir des communautés encore plus dynamiques. Il nous rappelle également que, quels que soient nos origines, notre religion ou les défis auxquels nous sommes confrontés, l'espoir, la résilience et la recherche du bien nous guideront toujours.

Comme Canadiens et Canadiennes, nous sommes toujours plus forts lorsque nous reconnaissons la valeur de notre diversité et célébrons nos différences.

Je souhaite un joyeux Diwali à toutes les personnes qui le célèbrent ici au Canada et ailleurs dans le monde. Shubh Diwali!

SOURCE Patrimoine canadien

