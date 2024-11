La ministre Khera émet une déclaration pour souligner Bandi Chhor Divas

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés sikhes au Canada et ailleurs pour célébrer Bandi Chhor Divas, qui commémore la libération du gourou Hargobind Sahib Ji et des 52 rois innocents injustement emprisonnés.

La fête rappelle les valeurs sikhes que sont l'unité, la justice et la compassion. Nous nous remémorons l'acte courageux du gourou, qui a refusé sa propre liberté à moins que ses compagnons d'infortune ne soient également libérés, incarnant ainsi les principes de la défense d'autrui et de la lutte contre l'iniquité.

Pour l'occasion, on se réunit en famille et entre amis pour illuminer la maison et les gurdwaras, au moyen de lumières colorées et de diyas, c'est-à-dire des lampes à huile.

Bandi Chhor Divas offre aussi à la population canadienne la chance d'en apprendre davantage sur les contributions inestimables des personnes sikhes au façonnement du pays. Pendant les festivités, réaffirmons notre engagement en faveur des valeurs d'unité, d'inclusion et de respect, lesquelles sont fondamentales dans la société canadienne.

Notre gouvernement s'est engagé à préserver le droit des communautés de pratiquer leur culte en toute sécurité, et nous faisons tout ce qu'il faut pour protéger toutes les personnes qui vivent au Canada. Récemment, nous avons lancé le tout premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine afin de donner aux communautés les ressources dont elles ont besoin pour identifier et prévenir la haine, soutenir les victimes et établir une approche coordonnée au sein du gouvernement pour assurer la sécurité de la population canadienne. L'un des éléments clés du Plan d'action est le Programme pour la sécurité communautaire du Canada, qui permet aux organismes et aux communautés menacées par des crimes motivés par la haine d'accéder à un soutien en matière de sécurité lorsqu'elles en ont besoin.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, j'invite tout le monde à travailler ensemble à l'édification d'une société plus juste, plus compatissante et plus harmonieuse.

Je souhaite à nouveau un très joyeux Bandi Chhor Divas à tout le monde!

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Waleed Saleem, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]