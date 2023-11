Le gouvernement du Canada souligne Bandi Chhor Divas

OTTAWA, ON, le 12 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés sikhes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Bandi Chhor Divas, soit l'anniversaire de la libération du sixième gourou sikh, Hargobind Ji, et de 52 souverains, injustement emprisonnés à la forteresse de Gwalior. Quand on lui a offert la possibilité de regagner sa liberté, le gourou a accepté, à la seule condition que les 52 prisonniers soient aussi libérés, ce qui lui a été accordé.

Bandi Chhor Divas est une journée importante dans la religion sikhe au cours de laquelle les communautés sikhes se rassemblent pour allumer des diyas dans leurs maisons et gurdwaras, tout en réfléchissant aux valeurs d'espoir, de courage et de justice.

En cette journée spéciale, nous reconnaissons l'apport inestimable des Canadiennes et Canadiens sikhs à tous les aspects de notre société.

C'est aussi le moment d'en apprendre plus sur les différentes traditions spirituelles et culturelles qui nous entourent. Lorsque nous choisissons d'être inclusifs et de soutenir fermement nos valeurs canadiennes d'empathie, de compassion et de compréhension, nous faisons le même choix que le gourou Hargobind Ji quand il s'est battu pour sa liberté et celle des 52 prisonniers.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je souhaite paix, bonheur et prospérité à toutes les personnes qui célèbrent Bandi Chhor Divas.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected], 819-360-0693; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]