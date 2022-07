OTTAWA, ON, le 30 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Bonne Journée des terroirs du Canada!

« En cette Journée des terroirs, je me joins à tous les amateurs de bonne bouffe pour célébrer l'excellence des aliments canadiens! Je remercie celles et ceux qui, de nos champs à nos tables, mettent la main à la pâte pour nourrir notre pays et une population mondiale croissante. Je salue aussi la passion des innombrables chefs, professionnels comme amateurs, qui transforment ces aliments en vrais délices.

Cette année, c'est sous le thème « Proposer le Canada au menu » que nous vous invitons à acheter, à cuisiner et à manger canadien. Je vous encourage à prendre part à la fête, à déguster les produits d'ici et à essayer de nouvelles recettes avec des ingrédients du terroir.

N'hésitez pas à vous laisser inspirer par les suggestions des productrices et producteurs locaux que vous rencontrez dans les marchés publics. Discutez de leur production, dont ils vous parleront fièrement. Vous verrez le grand soin qu'ils portent à la qualité des aliments et à l'environnement.

Le secteur agricole et agroalimentaire représente un emploi sur neuf au Canada. Il contribue à notre produit intérieur brut à hauteur de plus de 143 milliards de dollars. C'est un pilier économique de notre pays, qui contribue à la diversité de notre gastronomie et à la sécurité alimentaire ici et partout dans le monde.

Aujourd'hui, remercions nos producteurs, nos transformateurs et les travailleuses et travailleurs qui forment ce secteur incroyable. Je vous souhaite à tous une très bonne Journée des terroirs du Canada 2022. À la vôtre! »

L'honorable Marie-Claude Bibeau,

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

