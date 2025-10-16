LONGUEUIL, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - À l'Agence spatiale canadienne (ASC), en présence de l'astronaute de Jeremy Hansen et de la présidente de l'ASC Lisa Campbell, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a déclaré ce qui suit.

« Le Canada marquera une page d'histoire quand l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen survolera la Lune dans le cadre d'Artemis II, la première mission lunaire habitée depuis les missions Apollo il y a plus de 50 ans. Notre pays sera le deuxième seulement à envoyer un astronaute en mission d'exploration de la Lune.

Artemis II est vraiment quelque chose d'unique, quelque chose qui n'arrive qu'une fois par génération. Le Canada fait partie de cette mission, une excellente occasion de montrer au monde ce dont le Canada est capable, de rassembler les Canadiens et les Canadiennes et de nous inciter - en particulier les jeunes - à avoir de grands rêves.

Le Canada est un chef de file du domaine spatial depuis des dizaines d'années. Les agences spatiales du monde entier nous considèrent comme un partenaire de confiance en raison de notre excellence dans le domaine - du premier Canadarm de la navette spatiale au Canadarm2 de la Station spatiale internationale et maintenant au Canadarm3 de la station spatiale lunaire Gateway.

C'est grâce au travail acharné de milliers de Canadiens et Canadiennes - scientifiques, ingénieurs, techniciens et innovateurs - que le Canada est un acteur déterminant du secteur spatial. Leurs efforts aident à résoudre de véritables problèmes et à concrétiser de nouvelles idées.

Et les retombées des innovations canadiennes dans le secteur spatial ne s'arrêtent pas là. Les technologies spatiales étant par nature à double usage, elles peuvent répondre aux besoins tant civils que militaires. Elles dotent le Canada de capacités de pointe pour répondre à de nouveaux défis dans divers domaines, comme la sécurité, la résilience aux changements climatiques et les télécommunications.

Le secteur spatial est un véritable moteur de croissance économique et de création de la main-d'œuvre de demain. Actuellement, le secteur spatial canadien soutient 25 000 emplois et contribue pour 3,2 milliards de dollars par année à notre économie. Pour chaque dollar investi dans le secteur spatial, les entreprises canadiennes en retirent plus de trois fois en nouvelles opportunités et en innovations.

Le domaine spatial, c'est l'avenir. Le secteur spatial mondial connait une croissance accélérée et pourrait valoir 2500 milliards de dollars dans une dizaine d'années. Il est capital que le Canada y joue un rôle actif, pour assurer non seulement la vigueur de notre économie, mais aussi notre sécurité et notre souveraineté. »

Artemis II : Destination Lune | Agence spatiale canadienne

