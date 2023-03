GATINEAU, QC, le 27 mars 2023 /CNW/ - L'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a fait la déclaration suivante aujourd'hui, à l'occasion du dépôt du rapport de la vérificatrice générale du Canada sur l'audit de performance du Programme de réhabilitation de l'édifice du Centre pour la période allant de janvier 2017 à juillet 2022. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) dirige la restauration et la modernisation de l'édifice du Centre et de l'ensemble de la Cité parlementaire dans le cadre de la vision et du plan à long terme.

« Je remercie la vérificatrice générale pour l'audit de performance du Projet de réhabilitation de l'édifice du Centre. Je suis encouragée par les observations positives de la vérificatrice générale sur la manière dont SPAC gère le projet historique de l'édifice du Centre, et j'accepte toutes les recommandations.

Je suis satisfaite des résultats de l'audit et de la conclusion selon laquelle SPAC gère efficacement les coûts, la portée et l'échéancier du projet de réhabilitation le plus vaste et le plus complexe jamais entrepris au Canada.

Les travaux de restauration de l'édifice du Centre se poursuivent dans le respect des coûts et de l'échéancier estimés, et ce, malgré les défis posés par les événements imprévus, notamment la pandémie de COVID-19 et les manifestations illégales de l'an dernier à Ottawa.

Le rapport souligne également les efforts déployés par le Ministère pour assurer, en étroite collaboration avec ses partenaires, y compris ses partenaires autochtones et les experts externes, la réhabilitation de ce chef-d'œuvre du patrimoine pour le compte du Parlement et de la population canadienne. Avec ces efforts, SPAC parvient à concilier les besoins du Parlement, la préservation du patrimoine, l'accessibilité, l'inclusion et la durabilité afin d'atteindre le double objectif de soutenir le fonctionnement d'une démocratie parlementaire moderne et de veiller à ce que l'édifice soit ouvert, accessible et attrayant pour tous les Canadiens et Canadiennes.

Grâce à ces efforts, l'édifice du Centre continuera de refléter les valeurs canadiennes et d'être le cœur de notre démocratie.

Je prends acte des recommandations du rapport, et je m'engage à les mettre en œuvre cette année. SPAC travaillera en étroite collaboration avec le Parlement et tous les intervenants à la poursuite de la restauration et de la modernisation de ce trésor national. »

