OTTAWA, ON, le 6 déc. 2022 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes :

« Il y a 33 ans aujourd'hui, un acte de violence horrible a choqué et dévasté notre pays. Le 6 décembre 1989, quatorze femmes ont été assassinées et d'autres blessées lorsqu'un tireur a ciblé des femmes à l'École Polytechnique de Montréal, et ce, simplement parce qu'elles étaient des femmes.

Nous prononçons leur nom en souvenir d'elles : Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault, Annie Turcotte et Barbara Klucznik-Widajewicz.

La triste réalité, c'est que beaucoup de personnes continuent d'être tuées en raison de leur sexe, leur identité de genre ou leur genre perçu au Canada. Et ces personnes, nous ne connaissons pas leur nom. L'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation a signalé que 173 femmes et filles ont été tuées violemment en 2021, soit une femme tous les deux jours. Les femmes représentent également la majorité des victimes d'homicides commis par un partenaire intime au Canada, soit 80 % des personnes tuées par un partenaire intime.

Nous devons faire mieux; nous le devons à nos femmes et à nos filles.

La violence fondée sur le sexe ne doit pas être tolérée au Canada. Ces actes font partie d'un continuum de haine qui doit être interrompu. Qu'il s'agisse de dénoncer des propos haineux ou de refuser d'ignorer les signes de violence entre partenaires intimes, nous pouvons toutes et tous travailler ensemble pour créer un Canada plus sécuritaire.

Au nom de toutes ces vies prises trop tôt, dénonçons la violence fondée sur le sexe sous toutes ses formes. En cette journée, je vous encourage à réfléchir à la façon dont vous pouvez utiliser votre voix pour remettre en question les attitudes et les croyances haineuses et dangereuses qui contribuent à la violence fondée sur le sexe, tout en prenant le temps d'écouter les survivantes et d'apprendre d'elles.

Ensemble, nous pouvons agir contre la violence fondée sur le sexe et créer un avenir plus égalitaire pour toutes et tous. »

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Johise Namwira, Attachée de presse et conseillère en gestion des enjeux, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-353-0985, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]