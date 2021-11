OTTAWA, ON, le 25 nov. 2021 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes :

« Personne ne devrait subir de violence à cause de ce qu'elle est ou de ce qu'il est. Pourtant, la violence fait partie de la terrifiante réalité d'un trop grand nombre de femmes, de filles, de jeunes et de personnes de diverses identités et expressions de genre.

En cette Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, journée qui concorde avec le lancement des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, nous réaffirmons notre engagement à nous élever contre les actes de violence fondée sur le sexe et à les dénoncer ici, au Canada, et partout dans le monde.

La campagne de cette année, Au-delà des 16 jours, reconnaît que mettre fin à la violence fondée sur le sexe ne peut pas être réalisée en 16 jours - cela nécessite une action importante de notre part, tout au long de l'année. Il nous appartient de nous améliorer; de faire mieux.

Cette année, nous soulignons également le 30e anniversaire de la campagne des 16 jours d'activisme. Depuis sa création en 1991 lors de la première édition du Women's Global Leadership Institute, plus de 6 000 organismes de 187 pays ont participé à ce mouvement mondial visant à prévenir et à éliminer la violence contre les femmes et les filles, touchant ainsi 300 millions de personnes. Le Canada est fier de collaborer étroitement avec ses partenaires mondiaux pour marquer cet anniversaire, qui représente une occasion de renforcer la sensibilisation, de promouvoir la défense des droits et de songer au travail qui reste à faire.

La crise de la COVID-19 a amplifié les inégalités existantes et mis en évidence l'urgence d'agir. Tout au long de la pandémie, les femmes ont soutenu leurs enfants et leurs communautés, les jeunes ont manqué des possibilités d'éducation et de formation, et les personnes de diverses identités de genre ont été coupées de leurs mécanismes de soutien. La pandémie nous a tous touchés, et pour ceux qui sont confrontés à la violence, les conséquences ont été graves. Les organismes fournissant des services et du soutien en matière de violence fondée sur le sexe ont signalé une augmentation significative de la demande et une aggravation de la sévérité des cas.

Nous devons nous assurer que les femmes dans toute leur diversité sont en sécurité, qu'elles ont accès aux mêmes débouchés économiques et que l'on s'occupe de leurs proches. Depuis avril 2020, le gouvernement du Canada a soutenu plus de 1 200 organismes offrant du soutien et des services en matière de violence fondée sur le sexe, assurant ainsi à plus de 1,3 million de personnes un endroit sûr vers lequel se tourner. Avec nos partenaires, des dirigeantes et dirigeants autochtones, les provinces et les territoires, nous travaillons à la réalisation d'un nouveau plan d'action national sur 10 ans pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ce plan est appuyé par un investissement historique de 601,3 millions de dollars sur cinq ans inscrit dans le budget de 2021. De plus, nous avons proposé des réformes pour renforcer les lois concernant la violence fondée sur le sexe et faire en sorte que les personnes survivantes d'agressions sexuelles et de violence fondée sur le sexe soient traitées équitablement dans notre système judiciaire.

La violence fondée sur le sexe n'a pas sa place au Canada, et nous continuerons à travailler pour éliminer cette violence sous toutes ses formes. C'est le Canada que nous méritons toutes et tous : un pays où tout le monde est à l'abri de la violence, du harcèlement et de la discrimination.

En tant que ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et au nom du gouvernement du Canada, je vous encourage à participer à la campagne des 16 jours d'activisme, à dénoncer les actes de violence fondée sur le sexe, à écouter les personnes survivantes et à apprendre d'elles, et à songer aux façons de façonner un avenir plus inclusif et égalitaire pour toutes et tous. »

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

