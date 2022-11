OTTAWA, ON, le 25 nov. 2022 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes :

« Tout le monde a le droit de vivre à l'abri de la violence. Cependant, bon nombre de Canadiennes et de Canadiens continuent d'être victimes de violence chaque jour en raison de leur genre, leur identité de genre, leur expression de genre ou leur genre perçu. Les femmes et les filles autochtones, les femmes racisées, les femmes vivant dans des communautés rurales et éloignées, les personnes appartenant à des communautés 2ELGBTQI+ et les femmes en situation de handicap sont encore plus exposées à la violence fondée sur le sexe. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le gouvernement du Canada affirme son engagement pour un Canada exempt de violence fondée sur le sexe. Nous ne devons pas céder tant que toutes les femmes ne seront pas en sécurité.

Aujourd'hui marque également le début des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe : une campagne annuelle qui invite les Canadiennes et les Canadiens et les gens du monde entier à aider à prévenir et à éliminer tous les types de violence fondée sur le sexe. La campagne se termine le 10 décembre, Journée des droits de la personne, qui rappelle que la violence fondée sur le sexe est la violation des droits fondamentaux la plus répandue, la plus meurtrière et la plus profondément enracinée.

Le thème de cette année, Ce n'est pas juste, nous rappelle à la fois l'injustice de la violence fondée sur le sexe et la façon dont la société ignore et minimise les comportements et les croyances qui y contribuent.

Les gens subissent la violence fondée sur le sexe de plusieurs manières. Elle peut être émotionnelle, financière, physique ou sexuelle. Si vous pensez que quelqu'un durant votre vie subit la violence fondée sur le sexe, communiquez avec les services locaux pour obtenir de l'aide. Un soutien est offert. Aux personnes victimes de violence fondée sur le sexe, nous disons : Parlez à une personne de confiance. Demandez de l'aide. Vous n'êtes pas seules.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a adopté une approche de grande envergure pour lutter contre la VFS, notamment :

instaurer la toute première stratégie fédérale pour lutter contre la violence fondée sur le sexe;

consacrer 25 % de la Stratégie nationale en matière de logement au soutien des femmes;

interdire les armes d'assaut et geler la vente et le transfert d'armes de poing au Canada ;

; aller de l'avant avec la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national 2021 sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées;

au Plan d'action national 2021 sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées; inscrire le contrôle coercitif comme une forme de violence familiale dans la Loi sur le divorce ;

; consacrer jusqu'à 30 millions de dollars sur cinq ans aux lignes d'assistance téléphonique en cas de crise;

travailler avec les provinces et les territoires pour mettre en place un Plan d'action national pour mettre fin à la VFS et soutenir les personnes survivantes.

Grâce à ces efforts, plus de 1,3 million de personnes victimes de violence ont eu un endroit où aller et pu accéder à des services de soutien.

Notre travail ne s'arrête pas là. Le 9 décembre, Femmes et Égalité des genres Canada commencera à accepter les demandes pour un nouveau programme de financement visant à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe. Ce financement sera divisé en deux volets : les pratiques prometteuses et la recherche communautaire. J'encourage les organismes admissibles à en apprendre davantage sur le site Web de Femmes et Égalité des genres Canada et à préparer leurs demandes !

En tant que ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, je vous encourage à utiliser les 16 prochains jours pour réfléchir aux incidences de la violence fondée sur le sexe et à participer à la conversation sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #16Jours. La violence fondée sur le sexe ne doit pas être tolérée au Canada. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour mettre fin au cycle en nous attaquant aux attitudes et aux comportements qui contribuent à la violence fondée sur le sexe.»

