OTTAWA, ON, le 13 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a publié la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale en rose.

« En cette Journée internationale en rose, nous réitérons notre volonté de lutter contre l'intimidation, l'homophobie, la biphobie, la transphobie et la transmisogynie, et de dénoncer les effets néfastes de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre.

Toute personne mérite de vivre dans une société équitable, sans discrimination. Mais depuis des générations, les personnes LGBTQ2 sont victimes de stigmatisation, d'exclusion et de marginalisation au Canada simplement parce qu'elles sont elles-mêmes.

Beaucoup d'entre elles ont été assujetties à des lois, à des politiques et à des pratiques d'embauche discriminatoires. Beaucoup ont été criminalisées, perdant leurs moyens de subsistance et dans certains cas, leur vie. Au prix d'un grand sacrifice personnel, les membres de ces communautés ont été forcés de lutter contre leurs propres gouvernements pour faire reconnaître les droits fondamentaux de la personne, comme celui de travailler sans discrimination.

Aujourd'hui, les personnes LGBTQ2 continuent d'être confrontées à des inégalités marquées, notamment des répercussions négatives sur la santé mentale, le sous-emploi, l'itinérance, le harcèlement, l'intimidation et la violence. Nous savons que ces problèmes sont pires pour les personnes ayant des expériences vécues croisées, y compris les Autochtones, les Noirs, les personnes racisées et les personnes en situation de handicap. Cette situation est inacceptable et nous devons faire mieux.

Le gouvernement du Canada a entendu les partenaires communautaires et les gouvernements provinciaux et territoriaux qui sont en première ligne affirmer que les organismes LGBTQ2 avaient besoin de soutien. C'est pourquoi, en février 2021, nous avons accordé 15 millions de dollars à 76 projets dans le cadre du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2. Plus tôt cette année, nous avons annoncé la prolongation de ce Fonds pour les organismes admissibles afin de maintenir notre appui pour les personnes qui en ont le plus besoin.

Grâce à de nouveaux engagements prévus dans le budget de 2022, y compris un montant de 100 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la mise en œuvre du prochain Plan d'action fédéral pour les communautés LGBTQ2, le gouvernement poursuivra ces progrès. De plus, le monument national LGBTQ2+, Coup de tonnerre, a été dévoilé. Cet impressionnant monument aidera les Canadiennes et les Canadiens à se rappeler de la discrimination historique envers les personnes LGBTQ2 au pays, notamment pendant la purge des LGBT.

Aux pionnières et aux pionniers qui ont vécu et lutté, et à toutes les personnes ont mené la lutte et qui continuent de le faire, nous vous remercions. C'est grâce à votre courage, à votre résilience et à votre esprit indomptable que nous sommes ici aujourd'hui, pour nous engager encore une fois à bâtir un avenir meilleur où chacun est libre d'être véritablement soi-même.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale en rose, joignez-vous à nous pour témoigner votre soutien aux communautés LGBTQ2 en portant du rose et en partageant vos messages de solidarité en utilisant #JournéeEnRose / #DayOfPink.

Continuons de célébrer le caractère unique de chaque personne et bâtissons un Canada plus fort et plus inclusif pour tout le monde. »

