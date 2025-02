OTTAWA, ON, le 10 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« En ce qui concerne le principe de Jordan, notre priorité absolue et notre intention n'ont pas changé : veiller à ce que les enfants des Premières Nations aient l'accès aux produits, services et mesures de soutien dont ils ont besoin.

Depuis sa mise en œuvre initiale en 2016, le nombre de demandes présentées en vertu du principe de Jordan a augmenté à un rythme extrêmement rapide, surtout au cours des dernières années. Il y a eu 614 350 demandes approuvées en 2021-2022, comparativement à près de 3 millions de demandes approuvées en 2023-2024, soit une augmentation de 367 %.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada met en œuvre de nouvelles façons de traiter les demandes afin d'accélérer la prise de décisions et de répondre à la demande accrue.

Compte tenu de l'augmentation du volume, le gouvernement du Canada a apporté des changements aux procédures d'exploitation pour s'assurer que les demandes sont conformes à la viabilité à long terme du principe de Jordan. Ces changements apportent plus de clarté et d'uniformité en ce qui concerne les services offerts aux enfants des Premières Nations dans le cadre du principe de Jordan, ainsi que la documentation requise pour traiter les demandes.

Le principe de Jordan est censé être utilisé au besoin; il ne devrait pas annuler la responsabilité provinciale ou territoriale, ni servir à des demandes qui sont en dehors de ce pour quoi il est conçu (voir ici pour en savoir plus sur Jordan River Anderson). Cela ne correspond pas à la raison pour laquelle le principe de Jordan a été créé au départ.

À ce jour, près de 8,8 milliards de dollars en financement du principe de Jordan ont été annoncés et plus de 8,7 millions de produits, services et mesures de soutien ont été approuvés depuis 2016.

Les parents, les tuteurs et les communautés devraient continuer de présenter des demandes en vertu du principe de Jordan pour les enfants des Premières Nations.

Notre travail ne s'est pas arrêté, et nous continuons de veiller à ce que les enfants des Premières Nations aient un accès égal aux services publics dont ils ont besoin. »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias : Services aux Autochtones Canada, [email protected]