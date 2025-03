OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« J'ai le plaisir de confirmer que le gouvernement du Canada a renouvelé le financement de l'Initiative : Les enfants inuits d'abord de 121,7 millions de dollars supplémentaires pour prolonger l'Initiative jusqu'au 31 mars 2026. Cela permettra la prestation continue des services pendant que le Canada et les partenaires inuits procèdent à l'élaboration conjointe d'une approche à long terme pour les enfants inuits.

Depuis 2019, le gouvernement du Canada a versé 509,2 millions de dollars à l'Initiative : Les enfants inuits d'abord.

Un premier investissement de 220 millions de dollars sur cinq ans a été annoncé en 2019 pour répondre aux besoins immédiats des enfants inuits et pour continuer à travailler avec les partenaires inuits afin d'améliorer la capacité locale à fournir des services.

Une enveloppe supplémentaire de 167,5 millions de dollars sur deux ans à compter de 2023-2024 a été annoncée en 2024.

Une enveloppe supplémentaire de 121,7 millions de dollars pour l'exercice 2025-2026.

Nous sommes engagés envers le processus d'élaboration conjointe à long terme avec les partenaires inuits. Services aux Autochtones Canada (SAC) et les dirigeants inuits ont réalisé d'importants progrès jusqu'à présent dans l'élaboration conjointe d'un modèle de responsabilité partagée et d'un cadre national, tout en maintenant le soutien dans le cadre d'approches régionales provisoires, conformément aux directives des dirigeants inuits et du Canada. Cette mesure garantit que le financement actuel répond aux besoins non satisfaits des enfants inuits, tandis que les travaux se poursuivent pour élaborer conjointement une approche à long terme propre aux Inuit.

Services aux Autochtones Canada (SAC) continue d'accepter de nouvelles demandes de produits, de services et de mesures de soutien dans le cadre de l'Initiative : Les enfants inuits d'abord. Chaque nouvelle demande est examinée au cas par cas, en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant et des lacunes des autres programmes ou services.

C'est une étape importante dans le travail que nous faisons en collaboration et dans notre priorité commune de veiller à ce que les enfants inuits puissent avoir accès aux produits, aux services et mesures de soutien dont ils ont besoin.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1536348095773/1536348148664. »

