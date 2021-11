OTTAWA, ON, le 5 nov. 2021 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le fait de ne pas pouvoir se procurer des produits menstruels nuit à la pleine participation scolaire. Je souhaite que les filles autochtones puissent s'épanouir à l'école et qu'aucun facteur hors de leur contrôle ne leur fasse obstacle.

Pour promouvoir et assurer la santé sexuelle et reproductive et les droits de tous, nous rendrons l'accès aux produits menstruels gratuit pour tous les élèves des écoles administrées par les Premières Nations dans les réserves partout au pays. Tous les élèves des écoles administrées par les Premières Nations dans les réserves des Premières Nations et les écoles fédérales partout au Canada auront accès à des produits menstruels gratuits au cours des prochaines semaines. Nous travaillerons avec nos partenaires, en consultation avec les communautés concernées, pour veiller à ce que les élèves qui en ont besoin aient accès à des produits menstruels. Des renseignements additionnels sur cette initiative vous seront communiqués dans les prochaines semaines.

Les produits menstruels sont un besoin de base. Ils sont essentiels pour assurer la participation à l'école, au travail et dans la société. Je m'engage pleinement à rendre facilement accessibles ces produits essentiels, et à appuyer les filles autochtones à travers le pays. »

SOURCE Services aux Autochtones Canada

